Udinese, Cioffi: "Sassuolo? Partita difficilissima. Ci vorrà equilibrio"

UDINE - Alla vigilia della trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo di Dionisi , il tecnico dell' Udinese , Gabriele Cioffi , ha parlato ai canali ufficiali della società, presentando la partita."La gara contro l' Inter, ci ha lasciato amaro in bocca ma ci ha dato spunti per lavorare su cosa poteva essere fatto meglio. Domani ci aspetta una partita difficilissima perché il Sassuolo viene da un brutto scivolone, ma sicuramente ci faremo trovare pronti".

Sassuolo

"Il passato è passato. L'Udinese non è la stessa Udinese così come il Sassuolo non è lo stesso degli ultimi tre o cinque anni. Loro vengono da un percorso con un allenatore come De Zerbi che aveva la sua filosofia, Dionisi ne ha una simile ma è la sua con peculiarità tutte sue. Lo stesso vale per noi, siamo simili ma diversi. Mi aspetto due squadre che, per motivi diversi, vogliono vincere. Vogliamo andare lì per fare più punti possibili, a partire da Sassuolo, nelle ultime partite. Che sia uno o che siano tre ci vuole equilibrio non ci si può focalizzare soltanto su un aspetto anche se oggi è positivo e galvanizzante. Per fare punti ci vuole il più equilibrio possibile".

Insidie neroverdi

"Le insidie stanno nella qualità dei loro giocatori e nelle idee di gioco che Dionisi propone alla sua squadra. Sommate tutte insieme porteranno a trovarsi di fronte un squadra organizzata ed arrabbiata ma troveranno un avversario altrettanto motivato".

Gruppo

"Io credo nel gruppo. Si arrivano a raggiungere risultati grazie ai giocatori che giocano meno perché danno mentalità e pressione in allenamento durante la settimana. Sono quelli che quando conta tocca a loro. Succederà così per Nacho e Nesto che ho visto benissimo. Nacho ha risposto presente con i gol in diverse situazioni ed anche Ilija, con meno minuti, ha risposto presente con una grandissimi professionalità e atteggiamento. Sono convinto che entrambi faranno benissimo e faranno gol".