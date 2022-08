Udogie al Tottenham per 25 milioni, ma non è l'unico: gli altri calciatori nel mirino della Premier

Destiny Udogy era seguito da Inter e Juventus , ma nessuno si è mai avvicinato alla richiesta dell' Udinese . E così ne ha approfittato il Tottenham che nei giorni scorsi ha chiuso l'affare con i friulani, sulla base di 25 milioni di euro con bonus. L'accordo tra le due società prevede anche il prestito del duttile terzino che rimarrà un anno a Udine: questo uno step necessario per proseguire il percorso di crescita, prima del grande salto in Premier League . La prossima settimana sarà quindi quella della definizione dell'affare con lo scambio di documenti.

Damsgaard-Brentford, trattativa ai dettagli

Tra i calciatori nel mirino dei club inglesi, c'è anche Remo Freuler. Lo svizzero è al centro di un'operazione col Nottingham Forest, che ha messo sul piatto fino a 10 milioni di euro, premi inclusi, per arrivare a dama entro pochi giorni. Le parti stanno discutendo di alcuni aspetti e della formula dell'operazione: servirà ancora un pò di tempo per conoscere i contorni di questa trattativa. E invece Mikkel Damsgaard? La Sampdoria ha accettato l'offerta da 14 milioni di euro più 6 di bonus presentata la scorsa settimana dal Brentford. Per le firme e gli annunci serve però anche l'ultimo ok del danese, che sta discutendo con la società inglese di alcuni dettagli relativi al suo contratto.