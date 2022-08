Udinese, Sottil: "Il rigore per il Milan ha cambiato la partita. E' inesistente"

MILANO - L'Udinese va ko a San Siro contro il Milan, nell'esordio di campionato. Questo il commento del tecnico dei friulani Andrea Sottil ai microfoni di Dazn: "Sono contento. E' chiaro che non sono contento per il risultato maturato, ma se analizzo la partita in maniera lucida ho visto una bella partita dei ragazzi. Sicuramente negli episodi del terzo e del quarto gol dovevamo essere più attenti, questo mi dispiace. Non è facile venire a giocare in casa del Milan. C’è rammarico, il rammarico di non aver raccolto niente purtroppo. È anche vero che il rigore non c’era assolutamente, questo incide sull’economia della partita e del risultato".