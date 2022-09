Udinese, Sottil: "Entusiasmo dopo la vittoria con la Roma"

UDINE - "Le grandi prestazioni contro squadre blasonate ti danno una grande iniezione di autostima. Ti rendono consapevole delle tue qualità e dell'identità crescente. Dobbiamo sfruttare l'inerzia di questo entusiasmo e trasformarlo in sacrificio in allenamento, per crescere sotto tutti i punti di vista". E' l'auspicio di Andrea Sottil, espresso davanti alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia, per affrontare il Sassuolo. "La settimana appena trascorsa - ha precisato - è stata vissuta proprio all'insegna di questo: ci sono stati sorrisi, certo, ma su facce concentrate, consapevoli che bisogna archiviare subito la vittoria contro la Roma. I ragazzi si sono proiettati immediatamente alla gara di domani e ne sono contento. Incontriamo una squadra rodata, che gioca un calcio ben preciso, ma mentalmente e fisicamente ci arriviamo bene. Noi ci siamo preparati bene a questa partita. Veniamo da un buon momento e abbiamo l'obbligo di dare continuità alle prestazioni. Domani dobbiamo entrare in campo concentrati, cattivi agonisticamente e feroci nell'andare a caccia della palla".