Udinese, Sottil: "Samardzic impressionante, ha classe e visione di gioco"

UDINE - Alla vigilia del match contro l'Atalanta di Gasperini, il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco nel dettaglio le sue parole: "Prima di parlare di calcio vorrei esprimere il grande dolore di tutta la famiglia Udinese per la scomparsa di Lorenzo Toffolini. Sono molto triste perché era un amico, una grandissima persona e un professionista a disposizione di tutti. Volevo esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia". Sulla squadra: "Stiamo costruendo passo dopo passo una mentalità vincente, un modo di affrontare l’avversario pensando a cosa dobbiamo fare noi. Dobbiamo migliorare sempre di più in questo gruppo coeso socialmente, tecnicamente e fisicamente. C’è grande coinvolgimento di tutta la rosa". Sull'Atalanta: "Società che conosco bene, anche se la proprietà è cambiata. Stimo molto Gian Piero Gasperini, uno dei migliori tecnici a livello europeo. Ha carisma e idee di gioco. L’Atalanta è una bellissima realtà così come l’Udinese: anche noi stiamo facendo un gran percorso. Entrambe le squadre hanno sempre avuto giocatori top, ma qui abbiamo l’ambizione di far bene sempre perché c’è tutto dalle attrezzature allo stadio e al tifo. Sarà una grande partita".