Udinese, Sottil: "Non è facile rimontare un 2-0 contro l'Atalanta"

UDINE - Alla Dacia Arena Udinese e Atalanta pareggiano 2-2. Queste le parole del tecnico dei friulani, Andrea Sottil, al termine della gara: "Sono molto soddisfatto perchè credo che ai punti abbiamo fatto molto di più. Silvestri non ha fatto una parata ma il calcio è anche questo. Dovevamo essere più attenti nelle coperture e nelle diagonali. Contro un'Atalanta così forte abbiamo fatto una grandissima partita. Il pareggio è strameritato". L'analisi di Sottil: "Ci mancava forse la rifinitura che questa squadra ha e un po' di cattiveria nel chiudere l'azione. Non è facile rimontare un 2-0 contro l'Atalanta, chi è entrato ha dato spinta e qualità che ci ha permesso di essere più precisi con questi filtranti alle spalle del loro centrocampo". Sui cambi effettuati: "Volevamo sfruttare il loro atteggiamento difensivo mettendo la palla alle spalle dei centrocampisti, nel secondo tempo lo abbiamo fatto meglio. Ho una rosa molto competitiva che mi consente di cambiare in corsa, chi è entrato lo ha fatto molto bene. Abbiamo continuato a essere intensi e molto più pungenti in avanti".