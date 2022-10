Udinese, Sottil: "Siamo cresciuti molto. Milinkovic-Savic e Immobile fortissimi"

UDINE - "Penso che stiamo facendo veramente bene, sono molto soddisfatto dei miglioramenti. Siamo cresciuti molto, oggi abbiamo un'identità ben precisa e una mentalità acquisita dopo grandi prestazioni. Abbiamo fatto un grande risultato in rimonta contro l'Atalanta e veniamo da una settimana di grande lavoro, intenso, e siamo pronti per questa partita". Lo ha detto Andrea Sottil, alle telecamere di Udinese Tv alla vigilia della trasferta a Roma con la Lazio. "Dobbiamo essere sempre compatti, corti, darci copertura - ha aggiunto - Milinkovic-Savic è un centrocampista di grande livello, con ottime capacità di inserimento; Immobile è un attaccante moderno che sa calciare bene con entrambi i piedi. L'Udinese dovrà giocare con grande lucidità, con la testa attaccata al corpo. Siamo in un gran momento, incontriamo una squadra forte ma consapevoli di avere le qualità per far male".