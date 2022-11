Udinese, Sottil: "Nella ripresa potevamo vincere. Udogie? Da valutare"

UDINE - "Una gara divisa in due: nel primo tempo non abbiamo subìto nonostante i loro pali e abbiamo difeso bene. Sul gol avevamo palla, non siamo stati precisi, poi dopo un cross Ebosse è stato sfortunato, la palla è rimasta lì e Colombo ha segnato". Lo ha dichiarato il tecnico dell' Udinese , Andrea Sottil , a Sky, dopo la gara con il Lecce : "Nel primo tempo siamo stati precisi e non molto reattivi, ma eravamo in partita. Nella ripresa abbiamo dimostrato personalità, coraggio e consapevolezza: è stato un crescendo, abbiamo pareggiato e abbiamo avuto i palloni per vincerla. Mi è piaciuto lo spirito nel tenere ordine con le tre punte, ma in questa categoria sono tutte battaglia. La vittoria non sta arrivando, ma sono contento di quanto visto nella ripresa. E l'entrata di Success ci ha fatto salire di più ed essere presenti a centrocampo". Sulla possibilità di vedere Beto , Success e Deulofeu insieme dall'inizio, " Beto - Success è una coppia complementare, hanno lavorato bene con Deulofeu che lottava alle spalle, è una soluzione che ho ma in questa categoria vanno mantenuti gli equilibri. Ho lasciato le tre punte finché non ho visto Deulofeu stanco, è una soluzione competitiva, molto importante".

Stiamo facendo un gran percorso

"Le vittorie? Vanno fatti dei ragionamenti, siamo partiti in maniera formidabile, ora questi pareggi possono sembrare negativi ma non è così. Io poi devo vedere la prestazione e quando abbiamo pareggiato, parto dalla Lazio, abbiamo avuto occasioni clamorose. Così col Torino, con la Cremonese e oggi. Abbiamo difeso bene senza concedere molto. Ai miei non posso imputare nulla, in settimana lavorano duro. La palla non entra, ma non posso dire che gli attaccanti non si allenino, quando c'è la prestazione sono sempre contento, poi negli ultimi metri serve lucidità, non deve subentrare l'ossessione della vittoria e pensare di segnare a ogni azione. Con serenità, giocando, il gol arriva. Avanti per questa strada: stiamo facendo un gran percorso". Sulle condizioni di Udogie: "E' alle prese con un fastidio muscolare da un po' di settimane, peggiora e oggi non poteva essere della gara: sarà valutato approfonditamente in settimana, vediamo se lo recuperiamo per lo Spezia. Europa? Parlo di giocare una partita per volta cercando di fare più punti possibili: è un obiettivo, un sogno di tutti, sognare è lecito ma, consapevoli della nostra forza, restiamo coi piedi per terra", ha concluso Sottil.