Udinese-Walace avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2026

UDINE - Importante rinnovo in casa Udinese. Il centrocampista brasiliano Walace ha rinnovato il contratto fino al 2026. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club friulano: "Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Walace Souza Silva fino al 30 giugno 2026. Arrivato in bianconero nell’estate 2019, il centrocampista brasiliano, che vanta anche 5 presenze con la sua nazionale maggiore, si è consacrato come uno dei punti cardine della squadra garantendo costantemente uno standard di rendimento elevato. Walace, dopo 105 presenze ed un gol, continuerà, così, il suo percorso in maglia bianconera per raggiungere insieme nuovi traguardi e soddisfazioni".