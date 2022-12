L'Udinese festeggia 126 anni: serata di gala alla Dacia Arena

UDINE - L' Udinese festeggia il 126° compleanno in grande stile. Nella giornata di ieri si è infatti tenuto l'evento " Udinese Gala " nella Club House della Dacia Arena. Una serata speciale per festeggiare e celebrare, insieme a mister Andrea Sottil , lo staff ed i calciatori della prima squadra con mogli e compagne al seguito, una ricorrenza storica come quella dell'anniversario della fondazione del club friulano, nato nel lontano 1896 .

Udinese, Pozzo: "Non è da tutti arrivare a questo grande traguardo"

Presente all'evento anche patron Gianpaolo Pozzo e tutta la dirigenza del club in una serata all'insegna del senso di appartenenza e della convivialità per ripercorrere i momenti esaltanti della prima parte di stagione e guadare avanti al 2023 con consapevolezza verso obiettivi sempre più ambiziosi. "Siamo presenti da moltissimo tempo, un terzo di questi 126 anni e siamo qui per festeggiare questo momento particolare", sottolinea Pozzo, patron dell'Udinese dal luglio del 1986. "Devo dire grazie anche ai miei predecessori, perché non è da tutte le società arrivare a questo traguardo", afferma il patron del club in un'atmosfera piena di entusiasmo, grazie anche agli ottimi risultati ottenuti dall'Udinese nella prima parte di stagione: “Possiamo essere soddisfatti della prestazione e della classifica in queste prime quindici partite di campionato", ammette Pozzo che poi aggiunge: "È merito di tutti, giocatori e staff. Sarà un cammino ancora lungo da percorrere, ma sono fiducioso”.