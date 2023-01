Sottil: “Ecco perché ho tolto Deulofeu. E sul suo futuro…”

GENOVA - Torna alla vittoria l'Udinese e lo fa violando il Ferraris, battuta 1-0 la Sampdoria sempre più in crisi. Deulofeu, inserito al posto di Beto al 77', è stato costretto ad uscire dal campo dopo appena 12 minuti dal suo ingresso. Queste le parole del tecnico dei friulani sulle condizioni dell'attaccante numero 10: "Deulofeu? Come ben sapete da un pò di mesi ha dei problemi, oggi ho deciso di farlo entrare a gara in corso ma dopo un quarto d'ora ha sentito una vibrazione. Per precauzione l'abbiamo tolto. Non ha niente di particolarmente importante, solo uno spavento. Anche negli allenamenti deve proseguire con questa continuità. Se resta? Per quello che dice a me e ai suoi compagni tutti i giorni, sono convinto che vuole rimanere ed essere protagonista qui. Spero che rimanga, insieme agli altri può fare qualcosa di importante”.