Udinese, preoccupano le condizioni di Deulofeu: il comunicato

UDINE - C’è allarme in casa Udinese. Il ginocchio destro, spaventa ancora Gerard Deulofeu, sicuramente una brutta sorpresa per tutti, perché dopo la sfida di domenica con la Sampdoria, sia lui che Sottil, avevano tranquillizzato tutti. E invece la situazione non è risolta, anzi, sono ore di grande preoccupazione in casa friulana, con il timore che si possa ripresentare una situazione simile a quella accaduta al fantasista nella sfida col Napoli. Nel dettaglio la nota dell'Udinese sullo spagnolo: "Udinese Calcio comunica che, in seguito a ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro, avvertiti da Gerard Deulofeu, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso, di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l'iter di recupero più idoneo".