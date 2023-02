Udinese, Sottil: "Non si possono prendere gollonzi dallo Spezia"

UDINE - L'Udinese non va oltre il 2-2 casalingo contro lo Spezia nella gara valida per la ventiquattresima giornata di serie A. Il tecnico dei friulani Andrea Sottil molto indispettito dal risultato, non la tocca affatto piano. Ecco cosa ha detto nel post partita ai microfoni di Dazn: "Sono veramente arrabbiato: ogni domenica dico la stessa cosa, così si rischia di prendere in giro le persone. Siamo partiti bene, ma ora non posso più accettare gol così. Una squadra della nostra categoria non può subire questi gollonzi: la colpa è soltanto nostra, non dobbiamo cercare scuse o alibi".