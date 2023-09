Udinese, presentazione show della maglia alla settimana della moda VIDEO

L'Udinese ha presentato la nuova maglia "Third" nella suggestiva location della Milano Fashion Week . Una maglia disegnata dallo stilista Marcello Pipitone , in collaborazione con il partner tecnico Macron. La divisa è a girocollo bordato da tre righe, bianca, nera e gialla. Lo stesso abbinamento cromatico è presente anche sui bordi delle maniche. La maglia, sia frontalmente che sulla schiena, è caratterizzata da un pattern bianco e nero ispirato dal movimento, dall'energia della squadra e delle persone. Una grafica che unisce individui diversi che creano un unico corpo, un team.

Le reazioni dei giocatori

"Ho cambiato il mio look per questa serata speciale", ha scherzato Gerard Delofeu, modello per la serata al pari di Padelli, Kingsley Ehizibue, Davis e Adam Masina, che ha spiegato: "Non vedo l'ora di indossare questa maglia", elogiandone la bellezza e la praticità.