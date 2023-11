Coppa Italia, multata l'Udinese: il motivo è clamoroso

Coppa Italia, Udinese multata: il motivo

Secondo quanto si legge dal comunicato del Giudice Sportivo la squadra di Cioffi avrebbe infatti utilizzato un "equipaggiamento non autorizzato" nella partita contro la squadra di Ranieri. Il motivo? L'Udinese non ha infatti rispettato le indicazioni concordate con gli ufficiali di gara poco prima dell'inizio della partita: Lucca e compagni hanno indossato calzettoni e pantaloncini neri, troppo simili a quelli blu scuro indossati dal Cagliari. Un'anomalia che ha indotto l'arbitro Cosso a far rientrare la squadra di Cioffi negli spogliatoi per cambiarsi, ritardando l'inizio del match di ben dieci minuti. È arrivata così una multa di diecimila euro per l'Udinese, motivata così dal Giudice Sportivo: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. UDINESE per avere ritardato di circa dieci minuti l'inizio della gara poiché i propri calciatori si presentavano all'ingresso in campo con un equipaggiamento non autorizzato".