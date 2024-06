Udinese, arrivano Inler e Nani: novità nell'area tecnico-sportiva

Dopo gli addii di Cannavaro e Balzaretti, l'Udinese ha ufficializzato la rivoluzione nell'area tecnico-sportiva. Come responsabile dell'Area Tecnica arriva Gokhan Inler, già in bianconero da giocatore. Mentre come Group Technical Director ci sarà Gianluca Nani, reduce dall'ultima esperienza come ds del Watford.