Udinese, il momento d'oro continua: sbarca alla Milano Fashion Week

MILANO - E' stato presentato alla Milano fashion week la terza maglia dell’Udinese realizzata dallo sponsor tecnico Macron in collaborazione con Camera moda fashion trust. Sarà una maglia green, ideata dalla stilista Flora Rabitti con il suo brand Florania, uno dei beneficiari del Cnmi Fashion Trust Grant 2023. Per la prima volta, il kit dell'Udinese sarà realizzato al 100% in materiali eco-sostenibili. Da diverse stagioni i bianconeri indossano divise realizzate in tessuto Eco Fabric, ricavato al 100% dal riciclo di plastica post-consumer, ma in questa occasione sono stati utilizzati materiali riciclati e riciclabili anche per la produzione di tutte le applicazioni a caldo. La terza divisa è stata svelata nell'ambito di un panel su calcio, sostenibilità e moda che ha visto la partecipazione di Magda Pozzo, Umberta Gnutti Beretta e Warly Tomei (co-founders & co-chairs del Cnmi Fashion Trust), Flora Rabitti e Gianluca Pavanello (ceo Macron).