Caso Lucca, l'Udinese ha deciso: cosa succederà all'attaccante dopo la bufera del rigore a Lecce

La questione Lorenzo Lucca sarà affrontata in settimana dalla società, dall'allenatore e dalla squadra, ma non ci sono all'orizzonte provvedimenti drastici nei confronti dell'attaccante, come possibili esclusioni dai convocati per la prossima gara con il Parma. È quanto apprende l'Ansa da fonti interne alla società dopo l'episodio di ieri sera in cui il bomber ha litigato con alcuni compagni per calciare il rigore, poi decisivo, nella sfida, vinta, con il Lecce. Da quanto è emerso, già nell'intervallo la situazione si era stemperata, complice l'intervento del direttore sportivo Gokhan Inler e del terzo portiere Daniele Padelli, che hanno rasserenato gli animi. Anche al termine del match, non c'è stata, nello spogliatoio, alcuna discussione tra l'attaccante e i propri compagni, così come pure durante il viaggio di ritorno in Friuli dopo la vittoriosa trasferta.