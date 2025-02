Caso Lucca, la proposta di Panatta: “Bisogna cambiare il regolamento, sennò…”  

Il calcio di rigore battuto da Lucca durante Lecce-Udinese, che ha scatenato la reazione dei suoi compagni (che rimproveravano al centravanti di non essere il giocatore designato per tentare la trasformazione del penalty) e che ha portato il tecnico dei friulani Runjaic a sostituirlo, continua a tenere banco. A prendere posizione è stato anche Adriano Panatta, che nel corso della Domenica Sportiva, ha chiesto ufficialmente un cambio nel regolamento. Per evitare l'insorgere di casi simili.

Panatta: "Serve un cambio nel regolamento"

Secondo l'ex tennista, dovrebbe essere il capitano della squadra a prendere posizione e ad assumere un ruolo decisivo: “L’allenatore non può fare niente - ha ribadito - c’è un buco nel regolamento. Non è che un allenatore può decidere chi tira il rigore, come fai a fermarlo? Come quando da ragazzini, uno dice il pallone è mio e me lo porto a casa. Secondo me il capitano deve dire all’arbitro chi tira il rigore, sennò c’è l’anarchia. L’allenatore non può fare niente”.