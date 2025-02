Udinese, Sava si opera alla mano destra: i tempi di recupero

Sava, infortunio e tempi di recupero

L'intervento chirurgico di Sava si è reso necessario in seguito alla frattura del quinto metacarpo. Il portiere rumeno sarà operato in day hospital e tornerà subito a Udine. Tra due settimane è già in programma il suo ritorno a Roma per una visita di controllo. Tra campionato e Coppa Italia, Sava ha finora totalizzato 13 presenze e incassato 16 gol mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni. Salterà, ovviamente, Udinese-Parma in programma domani, sabato primo marzo, alle 20:45 in attesa che vengano definiti con precisione i tempi del suo recupero.