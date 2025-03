Udinese con il lutto al braccio contro la Lazio per ricordare Pizzul

In occasione della gara di Serie A contro la Lazio allo Stadio Olimpico, in programma lunedì 10 marzo, l'Udinese scenderà in campo con il lutto al braccio per rendere omaggio a Bruno Pizzul, scomparso il 5 marzo all’età di 86 anni. Figura storica del giornalismo sportivo italiano, Pizzul è stato per decenni la voce delle telecronache della Nazionale, accompagnando generazioni di tifosi con il suo stile inconfondibile.