L'Udinese come il Giappone: il bel gesto dopo le partite di Serie A

Sui social in queste ore stanno circolando diverse foto di spogliatoi delle squadra di Serie A immacolati dopo le partite contro l'Udinese: un'usanza che abbiamo conosciuto grazie alla Nazionale del Giappone. La buona abitudine è quella di lasciare gli ambienti utilizzati il più puliti possibili dopo la partita, come sta facendo anche il club friulano in questo campionato.