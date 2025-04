Thauvin salta anche Genoa-Udinese: le scelte di Runjaic in attacco

Ancora assente capitan Thauvin per la sfida contro il Genoa a Marassi. Terza assenza di fila per il francese con mister Runjaic che pensa alle alternative. Come a Milano, sponda Inter, sono tre le soluzioni maggiormente accreditate: Ekkelenkamp, Davis e Bravo . Il tecnico ha aperto alla possibilità di vedere il giovane spagnolo, desideroso di ritrovare una maglia da titolare che manca dalla trasferta di fine ottobre a Venezia. Potrebbe essere arrivata l'occasione buona, per dare un partner d'attacco a Lucca, apparso più isolato del solito senza la vicinanza di un attaccante puro come lo stesso Thauvin o Sanchez.

Thauvin out: le scelte in casa Udinese

Negli ultimi giorni si è rivisto in allenamento il 4-4-2 che ha regalato tante soddisfazioni prima degli ultimi due passaggi a vuoto. Sembra si vada verso questa direzione, ma come sempre l'allenatore non ha dato indicazioni prima della partenza alla volta della Liguria. In caso di utilizzo di questa veste tattica due in dubbi, oltre al partner offensivo di Lucca. Ehizibue sembra favorito rispetto al deludente Kristensen come esterno di difesa, mentre due fra Payero-Lovric ed Ekkelenkamp si giocano la titolarità in una mediana che sembra avere come certezze Kalstrom e Atta.