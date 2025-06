Okoye deferito dalla procura federale: rischia 4 anni di squalifica!

dalla procura federale, che gli contesta l’illecito sportivo – sulla base dell’articolo 30 del codice è un atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica – per un’ ammonizione sospetta al minuto 64 durante la sfida contro la Lazio di lunedì 11 marzo 2024. Okoye, con l’Udinese in vantaggio 1-2, ha perso tempo ed è stato sanzionato dall’arbitro Aureliano. Fin qui nulla di strano, se non fosse che su quell’ammonizione è stato registrato un flusso piuttosto anomalo di puntate. Secondo gli inquirenti, Okoye, indagato insieme ad altri tre soggetti, avrebbe infatti raggiunto un accordo preventivo con uno degli scommettitori, un suo amico proprietario di una pizzeria di Udine. Le scommesse legate a quella specifica ammonizione, che pagava 8 volte la puntata, avrebbero prodotto, gran parte delle quali realizzate attraverso punti fissi nella provincia di Udine. Il portiere è stato dunque indagato dalla Questura di Udine per truffa in concorso e, dal punto di vista sportivo,. L’illecito sportivo è una sanzione molto grave e, tra l’altro, a differenza di quanto prevede l’articolo 24 del codice sul divieto di scommesse, non è patteggiabile.