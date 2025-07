Udinese, nuovo rinforzo tra i pali: è arrivato Nunziante

Alessandro Nunziante è l'ultimo acquisto dell' Udinese che, dopo la squalifica di due mesi impartita a Okoye , ha deciso di rinforzarsi con un nuovo portiere. Il ragazzo classe 2007 è reduce da un'ottima stagione in Serie C con il Benevento che gli è valsa la prima chiamata in Serie A.

I numeri di Nunziante

L'Udinese vanta un'ottima scuola di portieri, che negli ultimi anni ha lanciato nel grande calcio giocatori come Meret, Vicario, Provedel e Scuffet. Un curriculum importantissimo quello del club bianconero che fan ben sperare per il futuro di Alessandro Nunziante, portiere 18enne originario di Foggia che lo scorso anno ha disputato la sua prima stagione da titolare tra i grandi in Serie C con il Benevento. In un anno il ragazzo ha disputato 31 partite subendo 30 gol e ottenendo ben 10 reti inviolate con la squadra arrivata sesta in classifica.