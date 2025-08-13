Inler: "Un orgoglio essere ds dell'Udinese. Su Osimhen e Montella..."

Udinese, Inler: "Un grande onore tornare dove tutto è cominciato"

Nel corso dell'intervista concessa a TRT Spor, Gokhan Inler ha raccontato ciò che lo ha portato a scegliere di nuovo l'Udinese: "È un grande onore tornare dove tutto è cominciato - ha sottolineato l'ex Napoli -. Diventare dirigente subito dopo aver smesso di giocare non capita a tutti. Con il presidente sono sempre rimasto in contatto: mi ha voluto fortemente e ha creduto in me. Dopo un anno di lavoro, esperienza e preparazione, ricevere questo incarico è per me motivo di grande orgoglio. La finale di oggi? È il nostro stadio, rinnovato e moderno. Sarà una finale bella e combattuta tra Psg e Tottenham. Una grande festa del calcio".

Inler su Osimhen e Montella: "Victor ha attesso con pazienza, Vincenzo porterà la Turchia al Mondiale"

Dal discusso trasferimento di Victor Osimhen in Turchia al lavoro finora svolto da Vincenzo Montella come ct della nazionale biancorossa: "Osimhen ha atteso con pazienza, voleva assolutamente giocare lì. Ci siamo parlati più volte e ho visto chiaramente la sua volontà. Non era un’operazione facile, ma il Galatasaray ci è riuscito. Un importante acquisto per la squadra di Istanbul. Montella? Lo conosco bene, so come lavora e vive per il calcio. Trasmette fiducia e motivazione. Sono convinto che andremo al Mondiale".

L'ambizione di Inler: "Voglio affermarmi in Europa"

Dopo aver vestito le maglie di Udinese, Napoli, Leicester e Besiktas, Inler è ora proiettato ad una grande carriera da dirigente: "Sono felice della fiducia che mi dà la società, in particolare il presidente dell’Udinese. Lavoro ogni giorno a stretto contatto con il tecnico, lo staff e i giocatori, facendo tutto ciò che serve per il bene della squadra. Voglio affermarmi in Europa, - ha ammesso - crescere e arrivare a ruoli ancora più prestigiosi. I talenti turchi in Italia? Hakan (Calhanoglu) migliora anno dopo anno, è un grande talento, un giocatore tatticamente molto importante. Kenan (Yildiz) porta con onore la maglia numero 10 che fu di Del Piero. Sta facendo bene e crescerà ancora", ha ribadito.