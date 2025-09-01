Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Zaniolo: "Sono felicissimo di vestire la maglia dell'Udinese. Sul Mondiale..."

Le dichiarazioni del calciatore italiano dopo il ritorno in Serie A: cosa ha detto
Zaniolo: "Sono felicissimo di vestire la maglia dell'Udinese. Sul Mondiale..."
2 min
Udinese

Udinese

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo l'ufficialità del trasferimento all'Udinese, Nicolò Zaniolo ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "L'ultima settimana è stata molto complessa e lunga. Però sono felicissimo di poter andare a giocare in questo grande club pieno di storia e di ragazzi che hanno voglia di fare un gran campionato. Io mi metterò a disposizione del mister e dello staff per raggiungere grandi traguardi".

Le prime parole di Zaniolo come giocatore dell'Udinese

"Ho scelto l'Udinese - ha proseguito il clssse 1999 - perché era una trattativa che andava avanti da più di un mese. Ho parlato spesso con il direttore, il mister e la società. Mi hanno dimostrato un interesse che in questo momento della mia carriera sia la cosa più importante, sentirmi apprezzato e sentirmi parte di un progetto importante. Ho scelto questa squadra perché mi hanno fatto sentire subito una grande energia e la volontà di volermi. Sono felicissmo ed entusiasta di poter vestire la maglia dell'Udinese".

"Obiettivi personali? Sul Mondiale..."

Infine sugli obiettivi personali: "Il Mondiale con la Nazionale è il sogno di qualsiasi ragazzo che inzia a giocare a calcio. Per andarci bisogna passare dal campionato, dall'allenamento ogni giorno e dalla domeniche. Il mio obiettivo personale è sicuramente aiutare la squsdra a far meglio dell'anno scorso. Se riuscitò a fare questo e poi la chiamata della Nazionale, ben venga. Sono felicissimo di poter venire a Udine, non vedo l'ora di vedervi allo stadio e forza Udinese".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

