Quando si sposa Zaniolo, il legame con Sara Scaperrotta e le parole su mamma Francesca e papà Igor

Zaniolo, papà Igor e mamma Francesca

Zaniolo ha parlato anche dei suoi legami famigliari: "Do un valore concreto agli affetti. Centurio, mio nonno, mi ha portato sempre al campo e mi ha visto tirare i primi calci al pallone, è vita per me. Mio padre rappresenta l’esempio. E poi Tommaso... Mio figlio, il mio tutto. Tifa Udinese, naturalmente, il pallone gli piace, l’abbiamo iscritto alla scuola calcio e ci va contento il lunedì e il giovedì. Tira col destro, non è mancino, ma si diverte tanto. Forse io iniziai addirittura prima: a tre anni prendevo a calci tutto quello che mi passava intorno. E poi Francesca, Benedetta, Sara. Francesca è l’amore materno, mia sorella minore Benedetta rappresenta la protezione, Sara è la mia vita".