Quando si sposa Zaniolo, il legame con Sara Scaperrotta e le parole su mamma Francesca e papà Igor

Intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, Nicolò Zaniolo ha rivelato più di un particolare del suo legame con la fidanzata Sara Scaperrotta, promessa sposa: "Il prossimo obiettivo extracalcistico? Il matrimonio, non il prossimo giugno, nel 2027. Vogliamo fare le cose con calma perché abbiamo deciso così", le parole dell'ex fantasista della Roma, dall'estate scorsa all'Udinese.
Zaniolo, papà Igor e mamma Francesca
Zaniolo ha parlato anche dei suoi legami famigliari: "Do un valore concreto agli affetti. Centurio, mio nonno, mi ha portato sempre al campo e mi ha visto tirare i primi calci al pallone, è vita per me. Mio padre rappresenta l’esempio. E poi Tommaso... Mio figlio, il mio tutto. Tifa Udinese, naturalmente, il pallone gli piace, l’abbiamo iscritto alla scuola calcio e ci va contento il lunedì e il giovedì. Tira col destro, non è mancino, ma si diverte tanto. Forse io iniziai addirittura prima: a tre anni prendevo a calci tutto quello che mi passava intorno. E poi Francesca, Benedetta, Sara. Francesca è l’amore materno, mia sorella minore Benedetta rappresenta la protezione, Sara è la mia vita".