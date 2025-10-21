Macron O.N.E per Udinese Calcio: presentata la collezione Activefashionwear

Modelli d'eccezione per una partnership sempre più solida, quella tra Macron e Udinese . Attraverso un comunicato ufficiale, l'Udinese ha reso noto che: "Il brand bolognese, sponsor tecnico dal 2018, diventa anche Fashion Partner del club con gli outfit della linea O.N.E. – Own Nothing Else , collezione di abbigliamento con cui Macron è entrata nel segmento lifestyle high-end , lanciando l’innovativo concetto di Activefashion. I calciatori e l’allenatore di Udinese Calcio saranno veri e propri ambassador della linea O.N.E. indossando i capi per tutti i trasferimenti nel giorno di gara in Serie A, l’arrivo allo stadio, la pitch inspection e le interviste post-partita, valorizzandone così le caratteristiche di versatilità, funzionalità e stile".

Oltre all'Udinese anche Crystal Palace e Basilea coinvolti nel progetto Activefashionwear

"Macron O.N.E. – Own Nothing Else è una collezione che trasforma la cultura dello sport in un linguaggio di moda contemporanea, dove il savoir faire della moda italiana incontra l’innovazione dei tessuti tecnici. Nascono così capi seasonless, versatili e performanti, per uomo e donna. La collezione Activefashionwear verrà presentata nella serata di martedì 21 ottobre in un evento esclusivo presso Cumini City, negozio premium nel centro di Udine che a partire dal giorno seguente avrà a disposizione i capi della linea Macron O.N.E. Oltre a Udinese Calcio, anche altri due importanti club della famiglia Macron - Crystal Palace Football Club e FC Basel 1893 – sono coinvolti nel progetto Activefashionwear, confermando l’impegno del brand bolognese nello sviluppo di una proposta moda sempre più internazionale e di alta gamma".

Gianluca Pavanello e Magda Pozzo sul connubio Marcron O.N.E.-Udinese

Gianluca Pavanello, CEO Macron: “La collezione O.N.E. – Own Nothing Else rappresenta un progetto strategico chiave per Macron e siamo contenti che Udinese, Crystal Palace e Basilea siano con noi sin dall’inizio di questo affascinante percorso. Macron O.N.E. è l’estetica che prende forma dallo sport e si evolve nella moda, unendo eleganza, dinamismo e funzionalità in un’unica visione, di cui i calciatori dell’Udinese saranno perfetti ambassador”.

Queste le parole di Magda Pozzo: “Abbiamo sempre creduto nel binomio moda e calcio, nel segno dell’innovazione. Il brand Macron O.N.E. è l’emblema di questo connubio e renderà il nostro team ancora più cool. Siamo orgogliosi di essere tra i soli tre club scelti da Macron per questo progetto, che valorizza ulteriormente la sinergia tra i nostri brand”.

I protagonisti della campagna Activefashionwear di Macron sono: