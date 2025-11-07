Runjaic parla del ritorno di Zaniolo a Roma: "Sarà emozionato, anche se lì non tutti lo amano..."

Alla vigilia della trasferta all’Olimpico, l’allenatore dell’ Udinese Kosta Runjaic ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica contro la Roma : "Hanno un allenatore di grande esperienza, la squadra gioca uomo su uomo in maniera aggressiva, non si risparmia, hanno giocatori di assoluto livello e si sono rafforzati sul mercato", ha spiegato Runjaic. " Sarà una gara molto intensa e dovremo essere concentrati, avere coraggio e fare bene in fase offensiva. Forse sarà una gara simile a quella con l’ Atalanta e penso che l’esperienza fatta con la Dea potrà esserci d’aiuto ".

Runjaic: "Recuperiamo Davis. Su Zaniolo..."

Sul fronte infortuni, Runjaic ha fornito aggiornamenti incoraggianti: "Recuperiamo Davis, ma non credo sia in grado di partire da titolare. È positivo averlo con noi: potrà giocare almeno mezz’ora e sfruttare la pausa per tornare al top. È motivato e pronto ad aiutare la squadra. Miller invece non ci sarà: due giorni fa ha avuto una contusione, ma siamo ottimisti per riaverlo contro il Bologna. Tutti gli altri dovrebbero esserci, tranne il lungodegente Kristensen". Il tecnico si è poi soffermato su alcuni singoli, a partire da Nicolò Zaniolo, grande ex della gara: "Sta migliorando, sta lavorando su se stesso. Vogliamo che sia un giocatore chiave: è molto importante per noi, ci dà esperienza, qualità, energia. Sta correndo, presto sarà un giocatore completo, può segnare gol, fare assist ma anche tornare utile in fase difensiva. Deve trovare costanza e sta facendo un lavoro meraviglioso. Sarà emozionato, anche se magari non tutti a Roma lo amano. Darà tutto, sarà concentrato sulla gara e sull’Udinese. Speriamo faccia una bella prestazione. Il suo obiettivo è continuare a segnare".