Zaniolo a sorpresa sulla Roma: "Lo scudetto? Possono..."

"L'accoglienza all'Olimpico? Mi è dispiaciuto, ma lo capisco". Così Nicolò Zaniolo , a Sky Sport, tornando sulla sfida persa contro la Roma . Zaniolo ha aggiunto: "L’avevo già detto, mi pento dell’esultanza fatta qui quando giocavo con l’Atalanta. Fa parte del gioco, io ho pensato solo alla partita anche perché giocavamo contro una grande squadra. Sono molto forti e mi piace come giocano, possono sicuramente giocarsela fino alla fine se continuano così".

Zaniolo felice all'Udinese: "Con Runjaic ottimo rapporto, quasi di amicizia"

Dal passato al presente. Che per Zaniolo è l'Udinese: "Sono felice qui. Giro spesso in centro e i tifosi mi fanno arrivare il loro affetto, devo ringraziarli. Non potevo fare scelta migliore. Ho un ottimo rapporto con Runjaic, quasi di amicizia, ma come con tutti. Ci sentiamo come una famiglia e dobbiamo restare uniti per fare risultato. In che lingua comunichiamo? Un misto, ultimamente più inglese. Per fortuna riesco a capirlo".

Zaniolo sulla mancata convocazione in Nazionale: "Ci speravo, sogno il Mondiale"

La mancata convocazione in Nazionale: "Ci speravo, è un obiettivo. Il Mondiale della prossima estate per me è un sogno. Dovrò fare meglio e dimostrare ancora di più. La Nazionale ha comunque grandi attaccanti e c'è grande concorrenza. Continuerò a lavorare. Sono fiducioso sulla qualificazione al Mondiale, per forza, conosco il gruppo. Le qualità ci sono, è una squadra fortissima. Ci andremo".