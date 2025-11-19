Il Bluenergy Stadium di Udine vince il premio De Sanctis per la sostenibilità

L'Udinese e la sostenibilità, un impegno che parte da lontano

L'impegno in materia ambientale parte da lontano, come spiegato da Magda Pozzo nel corso di un'intervista esclusiva a CorrieredelloSport.it: "Una data simbolica è il 2020, quando per primi abbiamo chiesto a Macron di produrre le nostre maglie da gioco con materiali riciclati. Loro all’inizio hanno pensato: “Oddio, l’Udinese e le loro innovazioni…”. Ma poi l’hanno applicata a tutti i loro duecento club. Per noi questo è importantissimo perché siamo una squadra media ma grazie al calcio riusciamo ad essere efficaci su un grande pubblico. Soltanto in Italia ci sono ventiquattro milioni di tifosi, se possiamo dare dei piccoli o grandi messaggi per noi è fondamentale".