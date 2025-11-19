Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 19 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il Bluenergy Stadium di Udine vince il premio De Sanctis per la sostenibilità

Il Bluenergy Stadium di Udine vince il premio De Sanctis per la sostenibilità

A ritirare il premio il prossimo 25 novembre, alle 17, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, sarà Magda Pozzo
2 min
TagsUdinesesostenibilitàMagda Pozzo
Udinese

Udinese

Tutte le notizie sulla squadra

Il Bluenergy Stadium di Udine ha vinto il premio De Sanctis per la sostenibilità. A ritirarlo il prossimo 25 novembre, alle 17, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, sarà Magda Pozzo, Strategic Marketing Coordinator dell'Udinese Calcio.

L'Udinese e la sostenibilità, un impegno che parte da lontano

L'impegno in materia ambientale parte da lontano, come spiegato da Magda Pozzo nel corso di un'intervista esclusiva a CorrieredelloSport.it: "Una data simbolica è il 2020, quando per primi abbiamo chiesto a Macron di produrre le nostre maglie da gioco con materiali riciclati. Loro all’inizio hanno pensato: “Oddio, l’Udinese e le loro innovazioni…”. Ma poi l’hanno applicata a tutti i loro duecento club. Per noi questo è importantissimo perché siamo una squadra media ma grazie al calcio riusciamo ad essere efficaci su un grande pubblico. Soltanto in Italia ci sono ventiquattro milioni di tifosi, se possiamo dare dei piccoli o grandi messaggi per noi è fondamentale".  

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Udinese

Da non perdere

Tutto sull'UdineseRunjaic esalta Zaniolo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS