L'Udinese Calcio dà il benvenuto al Babson College di Boston

UDINE - L' Udinese Calcio e il Babson College , una delle più prestigiose università degli Stati Uniti recentemente riconosciuta dal Wall Street Journal come seconda università degli Stati Uniti per qualità complessiva e leader mondiale nella formazione imprenditoriale, stanno gettando le basi per una collaborazione strategica basata sullo scambio di competenze e sul potenziamento dei rispettivi modelli sportivi ed educativi. L'iniziativa mira, da parte dell' Udinese , a condividere le best practice che definiscono l'approccio del club - sostenibilità, innovazione, gestione sportiva e sviluppo dei talenti - esplorando al contempo nuove opportunità per l'espansione delle Udinese Academy negli Stati Uniti, inclusi potenziali tornei e attività ospitate presso gli impianti sportivi del Babson College, rafforzando così la presenza internazionale del Club. Per il Babson College, questa rappresenta un'opportunità per accedere all'esperienza di un club di Serie A rinomato per la sua metodologia innovativa e sostenibile, per esplorare programmi di formazione e sviluppo a Udine per atleti e studenti e per ampliare le opportunità di apprendimento esperienziale in ambito di gestione dello sport, innovazione e sostenibilità. Questo dialogo iniziale segna il punto di partenza di un percorso condiviso volto allo sviluppo di nuovi progetti accademici e sportivi tra Europa e Stati Uniti.

Le parole di Magda Pozzo

"Siamo orgogliosi di iniziare questo percorso con un'istituzione del calibro di Babson - ha dichiarato Magda Pozzo - il nostro modello è sempre stato radicato nell'innovazione e nella visione internazionale, e costruire un ponte con gli Stati Uniti attraverso Babson apre opportunità entusiasmanti sia per i club che per il mondo accademico".

"Questo è un momento emozionante per Babson Athletics e un'opportunità unica di collaborare con un'organizzazione di spicco come l'Udinese Calcio - sottolinea Mike Lynch Head of Athletics di Babson College - condividiamo molti valori e non vediamo l'ora di imparare direttamente "lo stile Udinese" e di continuare la nostra esplorazione insieme".