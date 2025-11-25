L'Udinese premiata a Palazzo Chigi con il Premio De Sanctis per la Sostenibilità: il Bluenergy Stadium modello europeo di innovazione green

Sostenibilità, innovazione e inclusività: il Bluenergy Stadium è sempre più un’eccellenza riconosciuta dalle istituzioni e non solo. Nella prestigiosa cornice della Sala Verde di Palazzo Chigi, a Roma, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Presidente della FIGC Gabriele Gravina, Udinese Calcio ha ricevuto il Premio De Sanctis Sostenibilità organizzato dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il riconoscimento è stato consegnato dalla leggenda Dino Zoff a Magda Pozzo. Il premio, organizzato, dal 2009, dalla Fondazione De Sanctis con la collaborazione di importanti istituzioni dello Stato, premia enti e personalità che si sono distinte in campo sociale, culturale e della sostenibilità. Il nostro club ha ricevuto il riconoscimento per il lavoro fatto con il Bluenergy Stadium, un progetto che ha ripensato radicalmente il concetto di stadio, visto come spazio sostenibile, innovativo, inclusivo e responsabile.

Udinese, le parole alla cerimonia

Nella motivazione, la giuria ha sottolineato il rilievo delle componenti infrastrutturali, su tutte il parco solare realizzato insieme a Bluenergy sul tetto dello stadio, ma anche quelle culturali, osservando come la sostenibilità sia ormai integrata nei valori aziendali di Udinese Calcio, nei programmi rivolti ai giovani e in ogni momento della vita del club. Per la capacità di coniugare innovazione, riduzione dell’impatto ambientale e impegno sociale, il Bluenergy Stadium è stato dunque considerato un modello di comunità e progresso sostenibile, meritevole di un riconoscimento prestigioso come il Premio De Sanctis. “Oggi è una giornata per noi storica – sottolinea Magda Pozzo – siamo consapevoli di essere un modello per il nostro impegno a 360 gradi per la sostenibilità, ma ricevere, per il Bluenergy Stadium, il premio De Sanctis, a Palazzo Chigi ci rende molto felici. Ci gratifica essere un orgoglio per Udine, il Friuli Venezia-Giulia e l’Italia intera. Adesso vogliamo continuare in questa direzione per rendere il Bluenergy Stadium un laboratorio sostenibile di sport e grandi eventi a livello europeo.”. "La sostenibilità non è più un orizzonte ideale: è una necessità, un impegno collettivo che richiede visione, competenza e leadership morale. I premiati di questa edizione incarnano tutto questo. Attraverso le loro azioni dimostrano che il cambiamento è possibile, che l’innovazione può essere al servizio della comunità e che la responsabilità verso il pianeta e le generazioni future non è un vincolo, ma un valore", dichiara il presidente della Fondazione De Sanctis, Francesco De Sanctis.