martedì 9 dicembre 2025
Zaniolo e i ringraziamenti a De Rossi: le frasi pubblicate sui social

L'attaccante bianconero con un passato nella Roma manda un messaggio all'allenatore del Genoa: i dettagli
Daniele De Rossi e Nicolò Zaniolo hanno disputato insieme dodici partite tra campionato di Serie A, Coppa Italia e Champions League ai tempi della Roma. L'attuale allenatore del Genoa l'aveva preso sotto la sua ala protettrice e l'ha elogiato negli ultimi giorni. Ieri si sono affrontati da avversari nel posticipo Udinese-Genoa, vinto dagli ospiti nei minuti finali per 2-1. Zaniolo non ha inciso sotto porta.  

Le parole di Zaniolo per De Rossi

A distanza di un giorno, Zaniolo ha mandato un messaggio a De Rossi attraverso la sua pagina Instagram: "Non è stata la nostra miglior partita ieri tutti noi lo sappiamo, già da oggi però la testa é a domenica che ci aspetta un’altra grande e bellissima partita! Sono però felicissimo di aver potuto rincontrare una persona così tanto speciale come te, Daniele De Rossi! Ti ringrazio per le parole che hai detto sia prima che dopo la partita e per tutto quello che hai fatto per me! Ti auguro veramente il meglio". De Rossi, dopo il triplice fischio, aveva detto: "Il seguito della sua carriera è stato turbolento ma ho il ricordo di un ragazzo fantastico con un potenziale clamoroso che ha mostrato e continuerà a farlo".   

 

 

 

