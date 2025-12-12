Runjaic, frecciata a Lucca: "È andato via senza salutarmi. Sarà motivato, ma anche noi..."

RUnjaic su Lucca: "È andato via senza salutarmi"

Runjaic non si aspetta alcun saluto dal centravanti: "È andato via senza salutarmi, non vedo perché mi sarei dovuto aspettare una chiamata per ringraziarmi. A volte nel calcio va così, gli auguro il meglio e sicuramente domenica sarà motivato, ma lo saremo anche noi, avremo la giusta rabbia dopo la sconfitta contro il Genoa", ha commentato il tecnico, sottolineando come il gruppo bianconero sia concentrato principalmente sulla propria reazione dopo l’ultimo ko.

Le parole di Runjaic in vista del Napoli

Prima di soffermarsi su Lucca, l’allenatore aveva analizzato anche le difficoltà della squadra: "Nessuno perde volentieri in casa, non era il risultato che volevamo, ma il calcio è così. Possiamo fare di meglio, approcciare meglio la gara, metterci la giusta intensità e rabbia, tutte cose che contro il Genoa ci sono mancate. Ora abbiamo una grande possibilità contro una squadra forte. Possiamo e vogliamo fare bene per noi e per i tifosi, daremo tutto. Per una squadra come la nostra è importante essere forti in casa. Vogliamo dimostrare che davanti ai nostri tifosi scendiamo in campo con il giusto coraggio e la giusta energia e lo possiamo fare già contro il Napoli".