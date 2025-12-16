Zaniolo rinato, Stati Uniti stregati: il paragone del New York Times è incredibile

Nicolò Zaniolo sembra aver ritrovato sé stesso e ora anche oltre oceano se ne stanno accorgendo. Il New York Times ha dedicato uno spazio alla sua prestazione contro il Napoli , utilizzando un paragone che rende bene l’idea della sua nuova versione: potenza pura, come un motore ad alte prestazioni .

Zaniolo e il paragone del New York Times

In questa stagione di Serie A, Zaniolo ha già messo a segno quattro gol, numeri che raccontano una crescita evidente. Nell’ultima sfida contro la squadra di Conte è stato tra i più pericolosi: protagonista nell’azione del primo gol annullato dell’Udinese, ha spinto palla al piede con forza devastante, “le cosce che lavoravano come pistoni di un V8”, secondo la descrizione del quotidiano americano.

Zaniolo sta tornando

Ha anche trovato un’altra rete, cancellata però per un fallo precedente. Dopo anni difficili e continui cambi di maglia (l’Udinese è già l’ottavo club della sua carriera) molti pensavano che Zaniolo avesse perso il treno del grande calcio italiano, soprattutto dopo l’esperienza complicata all’Atalanta con Gasperini. Ora, però, le certezze stanno cambiando. Se questo rendimento dovesse continuare, l’ipotesi di una convocazione in Nazionale per i playoff mondiali di marzo non appare più così lontana. Zaniolo è tornato a incidere, e il suo nome ha ricominciato a fare rumore, anche negli Stati Uniti.