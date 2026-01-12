Udinese, Zaniolo operato a Villa Stuart: "Ci vediamo presto"
"Ci vediamo molto presto". Con un post sui social, l'Udinese conferma l'intervento chirurgico di Nicolò Zaniolo. Il fantasista bianconero si è sottoposto alla pulizia meniscale del ginocchio destro. L'ex giocatore di Roma, Galatasaray, Atalanta e Fiorentina, sarà costretto a saltare alcune gare. "Tornerò in un paio di settimane", aveva assicurato ieri.
Zaniolo, intervento a Villa Stuart
Zaniolo, come comunicato dal club bianconero, "è stato sottoposto ad un intervento di pulizia meniscale al ginocchio destro, perfettamente riuscito", effettuato dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. Zaniolo inizierà immediatamente l'iter di recupero.