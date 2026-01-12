Udinese, Zaniolo operato a Villa Stuart: "Ci vediamo presto"

"Ci vediamo molto presto". Con un post sui social, l'Udinese conferma l'intervento chirurgico di Nicolò Zaniolo. Il fantasista bianconero si è sottoposto alla pulizia meniscale del ginocchio destro. L'ex giocatore di Roma, Galatasaray, Atalanta e Fiorentina, sarà costretto a saltare alcune gare. "Tornerò in un paio di settimane", aveva assicurato ieri.