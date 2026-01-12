Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Udinese, Zaniolo operato a Villa Stuart: "Ci vediamo presto"© LAPRESSE

Udinese, Zaniolo operato a Villa Stuart: "Ci vediamo presto"

Il club bianconero ufficializza l'intervento di pulizia del menisco del ginocchio destro. Ecco quando tornerà in campo
1 min
Udinese

Udinese

Tutte le notizie sulla squadra

"Ci vediamo molto presto". Con un post sui social, l'Udinese conferma l'intervento chirurgico di Nicolò Zaniolo. Il fantasista bianconero si è sottoposto alla pulizia meniscale del ginocchio destro. L'ex giocatore di Roma, Galatasaray, Atalanta e Fiorentina, sarà costretto a saltare alcune gare. "Tornerò in un paio di settimane", aveva assicurato ieri. 

Zaniolo, intervento a Villa Stuart

Zaniolo, come comunicato dal club bianconero, "è stato sottoposto ad un intervento di pulizia meniscale al ginocchio destro, perfettamente riuscito", effettuato dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. Zaniolo inizierà immediatamente l'iter di recupero.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Udinese

Da non perdere

Zaniolo si opera al ginocchioLa dedica di Zaniolo alla fidanzata

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS