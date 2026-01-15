Roberto Cerea sarà il grande ospite del pre-partita di Udinese-Inter

Roberto Cerea ospite speciale del pre-partita di Udinese-Inter

In un’intervista condotta da Gabriele Zanatta di Identità Golose, Roberto Cerea condividerà il suo percorso di formazione e le esperienze di studio e lavoro che hanno contribuito a definire uno stile culinario unico e ben riconoscibile. Lo chef sarà inoltre autore, insieme a Emanuele Scarello, del menu offerto agli ospiti di President Club e Sky Box prima della partita contro l’Inter in una sfida tra chef stellati che anticiperà quella sul terreno di gioco tra lombardi e friulani.