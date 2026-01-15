Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Roberto Cerea sarà il grande ospite del pre-partita di Udinese-Inter

Special guest del pomeriggio di sabato l'Executive Chef del ristorante tristellato Da Vittorio di Brusaporto
In occasione del pre-partita di Udinese-Inter, l’auditorium del Bluenergy Stadium ospiterà l’intervista a Roberto Cerea, Executive Chef, insieme al fratello Enrico, del ristorante tristellato Da Vittorio di Brusaporto, una delle mete imprescindibili per gli amanti della grande cucina secondo la Guida Michelin.

Roberto Cerea ospite speciale del pre-partita di Udinese-Inter

In un’intervista condotta da Gabriele Zanatta di Identità Golose, Roberto Cerea condividerà il suo percorso di formazione e le esperienze di studio e lavoro che hanno contribuito a definire uno stile culinario unico e ben riconoscibile. Lo chef sarà inoltre autore, insieme a Emanuele Scarello, del menu offerto agli ospiti di President Club e Sky Box prima della partita contro l’Inter in una sfida tra chef stellati che anticiperà quella sul terreno di gioco tra lombardi e friulani.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

