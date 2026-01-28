Udinese, Zanoli operato al ginocchio a Villa Stuart: le condizioni e il comunicato ufficiale
L’Udinese ha reso noto che Alessandro Zanoli si è sottoposto nella giornata di oggi a un intervento chirurgico, perfettamente riuscito, per la riparazione della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una brutta notizia per il club friulanp e il giocatore i. prestito dal Napoli, che aveva trovato il suo primo gol in questa Serie A nell'ultima giornata contro il Verona.
Di seguito il comunicato ufficiale della società: “Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Alessandro Zanoli si è sottoposto ad intervento chirurgico per la riparazione di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, effettuata dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, é perfettamente riuscita. Ad Alessandro un grande in bocca al lupo per un pronto recupero”.