Udinese, Davis ko per infortunio: quattro settimane di stop
Brutte notizie per il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic. Il club friulano dovrà rinunciare a Keinan Davis per almeno quattro settimane. L'attaccante, che si era fermato nel corso del secondo tempo del match con la Roma, si è procurato una "lesione dell'adduttore sinistro", come comunicato dal club bianconero.
Davis, quattro settimane di stop: il comunicato
L'attaccante inglese, sette gol in questo campionato, ha "già iniziato l'iter riabilitativo per tornare a disposizione nel giro di quattro settimane", ha precisato la società friulana in una nota ufficiale.