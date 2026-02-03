Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 3 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Udinese, Davis ko per infortunio: quattro settimane di stop© ANSA

Udinese, Davis ko per infortunio: quattro settimane di stop

Il club friulano ha annunciato lo stop del centravanti inglese: "Lesione all'adduttore"
1 min
Udinese

Udinese

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie per il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic. Il club friulano dovrà rinunciare a Keinan Davis per almeno quattro settimane. L'attaccante, che si era fermato nel corso del secondo tempo del match con la Roma, si è procurato una "lesione dell'adduttore sinistro", come comunicato dal club bianconero.

Davis, quattro settimane di stop: il comunicato

L'attaccante inglese, sette gol in questo campionato, ha "già iniziato l'iter riabilitativo per tornare a disposizione nel giro di quattro settimane", ha precisato la società friulana in una nota ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Udinese

Da non perdere

Mancini, intervento riuscito per la frattura al nasoLa moviola di Udinese-Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS