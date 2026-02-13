Udinese Calcio organizza il primo Football Performance Summit

UDINE - Il gotha mondiale della performance sportiva a 360 gradi si riunirà al Bluenergy Stadium il prossimo 26 maggio . Udinese Calcio è lieta di annunciare l’organizzazione della prima edizione del Football Performance Summit, il primo evento, di spessore internazionale, organizzato dal club bianconero e dedicato a tutti gli addetti ai lavori della preparazione atletica e della performance sportiva a 360 gradi, con un focus particolare sul calcio.

Su idea ed impulso di Jordi Garcia, Head of Performance Department di Udinese Calcio, il Football Performance Summit si caratterizza come un appuntamento unico ed imperdibile di caratura mondiale. Un vero e proprio congresso internazionale in lingua inglese (con traduzione simultanea in italiano) che permetterà ai preparatori atletici di confrontarsi sulle tecnologie e metodologie di lavoro più all’avanguardia nell’ambito della preparazione atletica e la performance di alto livello del calcio moderno. Un’area in cui Udinese Calcio ha sempre investito nelle più innovative tecnologie e nelle migliori professionalità del panorama europeo tanto da essere considerata un’autentica eccellenza.

Grazie alla collaborazione con Jordi Garcia, Udine ospiterà un momento di confronto di grandissimo spessore, un grande evento che si inserisce a pieno titolo nella vocazione del Bluenergy Stadium come teatro di grandi eventi internazionali. Tra i relatori grandi professionisti della performance di alcuni dei top club mondiali come Darren Burgess, Director of Performance della Juventus, Paul Bradley, Football Science Consultant di club d’elite, Istituzioni internazionali sportive e aziende tecnologiche, Bram Swinnen, fondatore di Integrated Performance Training e rinomato esperto in scienza dello sport, performance training e riabilitazione, Ismael Camenforte, Head of Strenght & Conditioning con un passato al Real Madrid, al Bayer Leverkusen e al Barcellona, Giampiero Ascenzi, Preparatore Atletico della Fiorentina, Miguel Angel Campos e José Jiménez Iglesias Head of Performance and Head of Strenght & Conditioning al Bayer Leverkusen.

Si tratta di un evento ideale per un confronto con le primarie aziende di riferimento del settore e un’occasione di networking per i professionisti. I biglietti per partecipare all’evento sono in vendita sul sito Ticketone.it. Tutte le info sull’evento sono disponibili sul sito www.udinese.it o all’indirizzo mail performancesummit@udinesespa.it