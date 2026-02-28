Prevenzione e ricordo nel nome di Davide Astori

L'Udinese ha annunciato un'iniziativa sentita e molto importante per ricordare la scomparsa del compiatno Davide Astori nell'anniversario della sua morte. Il match tra Udinese e Fiorentina di lunedì 2 marzo sarà a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa avvenuta il 4 marzo di otto anni fa, l’occasione per onorare la memoria dell’ex capitano viola Davide Astori. Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Calcio Serie A hanno infatti deciso di unire memoria e responsabilità sociale: al momento di ricordo che si terrà sul prato del Bluenergy Stadium prima di Udinese-Fiorentina, sarà abbinato un messaggio concreto di prevenzione cardiologica.