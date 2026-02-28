Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
Prevenzione e ricordo nel nome di Davide Astori

Un momento dedicato nel pre-partita di Udinese-Fiorentina, ma anche un gesto concreto di prevenzione
2 min
TagsAstoriUdineseFiorentina
Udinese

Tutte le notizie sulla squadra

L'Udinese ha annunciato un'iniziativa sentita e molto importante per ricordare la scomparsa del compiatno Davide Astori nell'anniversario della sua morte. Il match tra Udinese e Fiorentina di lunedì 2 marzo sarà a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa avvenuta il 4 marzo di otto anni fa, l’occasione per onorare la memoria dell’ex capitano viola Davide Astori. Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Calcio Serie A hanno infatti deciso di unire memoria e responsabilità sociale: al momento di ricordo che si terrà sul prato del Bluenergy Stadium prima di Udinese-Fiorentina, sarà abbinato un messaggio concreto di prevenzione cardiologica.

Il ricordo di Astori, l'iniziativa per Udinese-Fiorentina

Nel nome di Davide, il ricordo si traduce infatti in un’azione rivolta alla salute: in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, è stato attivato un progetto di screening cardiologici gratuiti dedicato a chiunque fosse interessato. In occasione di Udinese-Fiorentina, i tifosi potranno inquadrare il QR code presente sulle locandine dedicate all’iniziativa e proiettato sui maxischermi per manifestare il proprio interesse. I check-up gratuiti promossi dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale si svolgeranno prossimamente proprio nei locali dello stadio dei bianconeri in date da definirsi. Tutti coloro che non saranno presenti allo stadio avranno la possibilità di aderire compilando un modulo, che verrà condiviso sui canali social di Udinese Calcio. Un gesto concreto che trasforma il ricordo in impegno, affinchè la prevenzione diventi patrimonio condiviso e la memoria di Davide continui a generare consapevolezza e cura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

