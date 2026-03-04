Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Infortunio Bertola, c'è il comunicato dell'Udinese: le sue condizioni e quali partite salterà

Prima della trasferta in casa dell'Atalanta, aggiornamenti da parte del club friulano sul difensore che è stato costretto a uscire nel match vinto con la Fiorentina
2 min
TagsUdinesebertolaSerie A
Udinese

Udinese

Tutte le notizie sulla squadra

UDINE - Aggiornamenti in casa Udinese sulle condizioni di Nicolò Bertola, infortunatosi durante l'ultimo match vinto al Friuli contro la Fiorentina e valido per la 27ª giornata di Serie A.

Infortunio Bertola: la nota dell'Udinese

Il club friuliano ha infatti comunicato che il 22enne difensore ha riportato "una distorsione alla caviglia destra" e che "il suo recupero sarà valutato settimana per settimana". Da quanto si apprende, oltre al prossimo match di campionato in casa dell'Atalanta, dovrebbe saltare anche quelli contro Juventus e Genoa per provare a rientrare nella gara casalinga contro il Como, dopo la sosta per le nazionali. A Bergamo sarà ancora assente anche Solet: per l'Udinese si va dunque verso un terzetto difensivo composto da Kristensen, Kabasele e Mlacic, il 19enne croato che ha fatto il suo esordio in Serie A proprio nello scampolo finale della partita vinta con la Fiorentina (subentrando a Bertola).

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Udinese

Da non perdere

Astori, ricordo da brividi al FriuliZaniolo corteggia Gattuso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS