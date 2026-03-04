Infortunio Bertola, c'è il comunicato dell'Udinese: le sue condizioni e quali partite salterà

Infortunio Bertola: la nota dell'Udinese

Il club friuliano ha infatti comunicato che il 22enne difensore ha riportato "una distorsione alla caviglia destra" e che "il suo recupero sarà valutato settimana per settimana". Da quanto si apprende, oltre al prossimo match di campionato in casa dell'Atalanta, dovrebbe saltare anche quelli contro Juventus e Genoa per provare a rientrare nella gara casalinga contro il Como, dopo la sosta per le nazionali. A Bergamo sarà ancora assente anche Solet: per l'Udinese si va dunque verso un terzetto difensivo composto da Kristensen, Kabasele e Mlacic, il 19enne croato che ha fatto il suo esordio in Serie A proprio nello scampolo finale della partita vinta con la Fiorentina (subentrando a Bertola).