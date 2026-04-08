Gueye, patente sospetta e denuncia: fermato il giocatore dell’Udinese

Disavventura fuori dal campo per un giocatore dell’Udinese nei giorni precedenti alla sfida di Pasquetta contro il Como. L’attaccante Idrissa Gueye, subentrato nel finale del match contro la squadra allenata da Cesc Fabregas, è stato fermato dalla polizia di frontiera al valico di Fernetti, nel territorio di Monrupino (Trieste), mentre rientrava in Italia dalla Slovenia a bordo della propria auto. Durante il controllo, le autorità hanno contestato al calciatore senegalese la presunta falsità della patente di guida. Gueye è stato quindi denunciato per uso di atto falso e non ha potuto proseguire il viaggio con il proprio veicolo, dovendo fare affidamento su un’altra persona per rientrare a Udine.