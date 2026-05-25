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lunedì 25 maggio 2026
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Zaniolo ringrazia l'Udinese: "Siete entrati nel mio cuore. Mi avete fatto tornare..."

L'ex Roma ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine per il club friuliano
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Con un lungo e commosso post pubblicato su Instagram, Nicolò Zaniolo ha voluto tracciare il bilancio di una stagione importante, che lo ha visto rinascere calcisticamente e umanamente con la maglia dell'Udinese.

Il messaggio di Zaniolo per l'Udinese

Il talento classe 1999 ha espresso tutta la sua gratitudine verso l'ambiente friulano tramite un post su Instagram: "Se a inizio anno mi avessero chiesto come ti immaginavi la stagione, l’avrei descritta proprio così! Ho trovato un posto che mi ha fatto sentire subito a casa, che mi ha fatto tornare la voglia di giocare a calcio e la gioia di andare al campo tutti i giorni con il sorriso! Al di là del campo poi, questa meravigliosa città mi ha regalato il mio secondo figlio Leonardo e il matrimonio con la donna della mia vita!!! Che dire è stato tutto perfetto e fantastico! Adesso un po’ di meritate vacanze per ripartire più forte ancora, perché ci sono ancora molti traguardi da raggiungere e che sono stati lasciati in sospeso, almeno per quest’anno! Grazie Udine e grazie Udinese, come ho detto due tre mesi fa mi siete entrati nel cuore e qualsiasi cosa accadrà non ne uscirete mai più" .

 

I numeri di una rinascita

Le parole di Zaniolo coronano un'annata da protagonista sotto la guida di Kosta Runjaic. In 32 presenze in campionato, l'ex Roma ha collezionato 5 gol e 6 assist (ai quali si aggiungono un gol e due apparizioni in Coppa Italia), trascinando la squadra verso una salvezza tranquilla. Ora che i giochi sono fatti, l'attenzione si sposta sul futuro: il giocatore è ancora di proprietà del Galatasaray, ma la dirigenza dell'Udinese è già attivamente al lavoro per esercitare il riscatto.

 

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