Zaniolo è un caso a Udine: rinnovo in sospeso? Non si allena ma spunta il certificato

Il Cagliari mette la freccia per Jacopo Fazzini (23) e sorpassa il Parma, che per diversi giorni aveva portato avanti i colloqui con il centrocampista della Fiorentina . È stato decisivo il ruolo del direttore sportivo Accardi che vanta un ottimo rapporto con il ragazzo dai tempi di Empoli e ha ripreso i dialoghi iniziati a metà giugno, puntando proprio sulla volontà del classe 2003 di sposare il progetto rossoblù. L’affare è stato impostato sulla base del prestito oneroso intorno agli 800.000 con diritto di riscatto sugli 8 milioni. Visite mediche prenotate per domani. L’altro colpo rossoblù è Harry Winks (30): il centrocampista ha superato ormai la concorrenza di Michel Aebischer (29) ed è considerato ormai in pugno.

Lecce, previsti rinforzi a centrocampo. Liberali, domani le visite con il Como

Quanto al Lecce, i giallorossi dovranno rafforzare il reparto offensivo ma, dopo la partenza di Ylber Ramadani (30), sono previsti rinforzi pronti anche a centrocampo. C’è stato un nuovo tentativo per Kristijan Jakic (29) dell’Augusta, ma senza successo. Il croato piace dai tempi di Pantaleo Corvino ed è rimasto nei radar del club salentino. Al momento, però, sta dando priorità ad altre soluzioni in Italia, come Monza a Torino. Domani Mattia Liberali (19) sosterrà le visite mediche per il Como. Il duttile trequartista ha da tempo accettato un contratto di cinque anni da 1 milione di euro a stagione più bonus. In casa Atalanta resta invece lo stupore per l’affare Ederson (27). Secondo il Manchester United, il brasiliano non avrebbe superato i test mentre per la Dea il calciatore è integro e non presenta alcun problema fisico. Altre ricostruzioni, invece, parlano della volontà del club inglese di puntare su un centrocampista con caratteristiche diverse. Ederson ha lasciato l’Inghilterra e viene descritto molto amareggiato.

Muharemovic nel mirino di club inglesi. Il Besiktas vuole chiudere per Trossard

A proposito di Premier, Tarik Muharemovic (23) resta nel mirino dei club inglesi. In questa fase di riflessione da parte della Juve, che ha il 50% sulla rivendita del difensore, c’è stato il ritorno delle società estere da tempo sulle tracce del bosniaco, con Leeds e Sunderland davanti alle altre. Ma attenzioni anche alle voci sul Newcastle. Tra i calciatori ambiti fuori dai confini della Serie A, spicca poi sempre Armand Laurienté (27), nel mirino dei club turchi. Il Besiktas, però, conta di chiudere con Leandro Trossard (31), rientrato in Belgio per stare con la famiglia dopo il Mondiale. La società di Istanbul lavora per definire l’affare con l’Arsenal entro venerdì sulla base di 20 milioni di euro.

Caso Zaniolo: salta gli allenamenti, ma spunta un certificato

A Udine tiene invece sempre banco il caso Nicolò Zaniolo (27) che ha presentato un certificato medico per giustificare la sua assenza agli allenamenti. C’è però chi sostiene che il rinnovo resti un fronte aperto, perché dopo l’accordo verbale raggiunto nei giorni scorsi per un contratto da 1,8 milioni di euro a stagione, filtra che rimanga ancora qualcosa in sospeso.

Il Torino, infine, ha definito l’operazione per il giovane portiere Diego Mascardi (19): si tratta di un affare da 2 milioni di euro. Infine il Venezia ha chiuso l’acquisto di Akor Adams (26) con il Siviglia per un totale di 16 milioni di euro.