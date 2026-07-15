Al via “Ci siamo sempre stati”, la campagna abbonamenti 2026/27 dell’Udinese

Allo stesso modo, non c’è mai stato un istante in cui i friulani non fossero pronti a sostenere l’Udinese, nella buona e nella cattiva sorte, sempre con la stessa passione.

Un legame indissolubile, che affonda le radici nel suolo di questa Terra: noi – club e tifosi – gli uni per gli altri ci siamo sempre stati. Ed è proprio "Ci siamo sempre stati" il claim della campagna abbonamenti 2026/27 di Udinese Calcio.

Simbolo del legame tra il club, i tifosi e il Friuli ed elemento visivo della campagna è un sasso, venato di bianco e nero, a rappresentare le pietre che compongono il letto del fiume Tagliamento. Anche lui c’è sempre stato per questa Terra e per i suoi abitanti, e continuerà ad esserci, come l’Udinese e la sua gente, che in questa stagione celebrano insieme i 130 anni del club, onorando il passato e traducendolo in radici da portare avanti nel futuro.

“Ci siamo sempre stati” prenderà il via, esclusivamente online, alle 15.00 di giovedì 16 luglio e sarà articolata in tre fasi. La prima – dal 16 al 30 luglio – sarà dedicata alla conferma del posto dei vecchi abbonati, la seconda – dal 31 luglio al 1° agosto – sarà dedicata al cambio posto, sempre per i vecchi abbonati, mentre dal 3 agosto scatterà la terza e ultima fase, quella della vendita libera, fino al 19 agosto.

Come negli scorsi anni, la campagna si svolgerà esclusivamente online, permettendo a tutti i tifosi di abbonarsi comodamente con pochi click da casa, collegandosi al sito udinese.it. In alternativa, sarà possibile abbonarsi presso tutti i punti vendita autorizzati.

Le tariffe degli abbonamenti bianconeri restano anche in questa stagione tra le più competitive in Serie A, con la grande maggioranza degli abbonati che potrà assicurarsi il suo posto per meno di 14 € a partita.

Come di consueto, la società ha deciso di premiare gli abbonati della stagione precedente, offrendogli una tariffa scontata e dedicandogli una fase di prelazione, confermando l’attenzione per i tifosi più fedeli. Nel solco dell’obiettivo di dare ai supporter la miglior esperienza possibile al Bluenergy Stadium, sarà presente anche in questa stagione la Tribuna Distinti Nord “Cuore Bianconero”. Nato in occasione della scorsa campagna, questo settore è pensato per i tanti tifosi che vogliono vivere da vicino la passione del cuore pulsante del tifo bianconero, ma seduti in un’atmosfera più rilassata rispetto a quella dei cori e delle bandiere della curva. L’abbonamento in Tribuna Distinti Nord “Cuore Bianconero” ha un prezzo inferiore a quello del resto dei Distinti ed è dedicato ai tifosi che nella scorsa stagione erano titolari di abbonamento a 19 gare nello stesso settore, in Curva Nord o in Curva Sud.

Confermata la formula, ormai consolidata e altamente apprezzata, degli abbonamenti speciali a 16 gare (tutte le partite escluse Inter, Milan e Juventus), con gli stessi prezzi e categorie della scorsa stagione. Con meno di 6,90 € a partita i titolari di abbonamento Family, Sportivi FVG e Studenti possono godersi lo spettacolo della Serie A, compresi match di cartello contro squadre che disputeranno le coppe europee.

Stesso prezzo dello scorso anno anche per gli abbonamenti dedicati ai bambini minori di 10 anni, che possono assistere a tutte e 19 gare a soli 100 € nei settori di Tribuna e Distinti. Gli abbonati potranno inoltre aderire al 1896 Membership Program – avendo la possibilità di vivere esperienze uniche e ottenere vantaggi dedicati – ad un prezzo scontato del 50% (20 € anziché 40 €) attivando la membership contestualmente all’acquisto dell’abbonamento o separatamente entro il 30 settembre 2026.

Per ottenere ulteriori informazioni o ricevere assistenza nella sottoscrizione dell'abbonamento, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 sarà attivo un punto informazioni presso la Curva Nord, oltre al numero di telefono di assistenza tifosi (0432/544994) e all'indirizzo e-mail assistenza.tifosi@udinesespa.it.

Info, prezzi, fasi di vendita e vantaggi dedicati agli abbonati sono disponibili nel dettaglio su udinese.it.