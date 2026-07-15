Macron torna alle tradizionali strisce bianconere nel nuovo home kit 2026/27 dell'Udinese Calcio

Storia e tradizione si intrecciano con innovazione, ricerca tecnologica e design nel nuovo Home Kit 2026/27 che Udinese Calcio e Macron hanno presentato per la prossima stagione. Una maglia che, nella stagione dei 130 anni del club, segna il ritorno delle tradizionali strisce verticali bianconere, interpretate in chiave contemporanea. Il kit è stato svelato al pubblico nel corso di un evento dedicato, organizzato in partnership con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG alla rinnovata Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro.

Prosegue così la collaborazione tra l’Udinese Calcio e Macron, partner tecnico del club dalla stagione 2018/19. Un percorso condiviso che negli anni ha portato alla realizzazione di collezioni sempre più distintive e personalizzate, capaci di coniugare performance, qualità e ricerca stilistica. Anche per la stagione 2026/27 il risultato è un game set che esprime pienamente la filosofia "Fashion in Sport" del brand italiano, attraverso un perfetto equilibrio tra innovazione tecnica, attenzione al dettaglio ed estetica contemporanea.

La nuova maglia Home 2026/27 si presenta nella tradizionale configurazione a bande verticali bianche e nere realizzate in stampa sublimata. Le bande nere sono impreziosite da una sottile linea verticale dorata che dona ulteriore eleganza e profondità al design. La maglia è completata da un girocollo e da bordi manica caratterizzati da dettagli bianconeri.

A rendere ancora più distintivo il capo contribuisce l’utilizzo del nuovo tessuto Eco 3D Knit Weave, sviluppato dal Centro Stile Macron. La particolare lavorazione jacquard tridimensionale crea una texture geometrica a sviluppo diagonale che arricchisce la superficie della maglia con un raffinato effetto materico. Una soluzione che interpreta perfettamente l’evoluzione dello sportswear contemporaneo, dove estetica e funzionalità convivono in modo naturale. La struttura compatta del tessuto garantisce infatti resistenza e stabilità dimensionale, mantenendo al tempo stesso leggerezza, comfort e un’eccellente gestione dell’umidità durante l’attività sportiva.

Sul petto trovano spazio il Macron Hero, applicato in nero sul lato destro, e lo stemma dell’Udinese Calcio sul lato cuore. Nel retrocollo esterno, in oro, è riprodotta l’aquila patriarcale, simbolo identitario del Friuli. Il backneck interno è personalizzato con un’etichetta nera attraversata da righe verticali dorate, sulla quale compaiono lo stemma del club e la scritta “I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA”, insieme al logo Macron e alla dicitura “Designed in Bologna”, a testimonianza di come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus.

A completare il kit casalingo 2026/27 sono i pantaloncini in doppia opzione: bianchi con coulisse nere e puntali dorati, oppure neri con coulisse bianca e bande laterali bianche. Anche per i calzettoni è presente una doppia opzione: neri con fascia orizzontale bianca sul bordo superiore, scritta dorata UDINESE 1896 e Macron Hero, oppure bianchi con dettagli coordinati.

La vestibilità è Slim Fit, mentre il pannello posteriore e gli inserti in Eco Mesh assicurano massima leggerezza e traspirabilità. Come tutti i kit realizzati da Macron per i propri club partner, anche la nuova Home dell’Udinese Calcio è prodotta utilizzando Eco Fabrics, tessuti ottenuti da poliestere 100% riciclato postconsumer, confermando l’impegno condiviso verso una produzione sempre più sostenibile.

Tutta la collezione realizzata da Macron per l’Udinese Calcio sarà disponibile presso il Macron Sports Hub del Bluenergy Stadium, presso il Macron Store Udine di Piazza Marconi, nello store online del club e nella sezione dedicata su macron.com.