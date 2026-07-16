Udinese-Zaniolo, c’è aria di rottura: la stretta sull’ingaggio e la proposta di Pozzo

Zaniolo chiede un ingaggio più robusto e non si allena

Ma c’è un problema che coinvolge Zaniolo. L’attaccante dopo che l’Udinese il 16 giugno lo ha riscattato dal Galatasaray, con contratto in scadenza il 30 giugno 2029, chiede un ingaggio più robusto rispetto a quanto stabilito ancora un anno fa (1,2 milioni) quando venne in prestito con diritto di riscatto. In un primo momento Gino Pozzo gli è venuto incontro arrivando a 1,6 milioni e il giocatore ha iniziato regolarmente la stagione (6 luglio) per poi tornare sui propri passi. Ha inviato un certificato medico e non si allena. L’Udinese da sempre intende rispettare determinati parametri sugli stipendi e non farà eccezioni, al massimo può accordare alcuni bonus. Il tempo comincia a stringere e a l’ipotesi più probabile è che Zaniolo venga collocato sul mercato.

Udinese, presentata la campagna abbonamenti e la nuova maglia

Ieri pomeriggio presentata la campagna abbonamenti: l’obiettivo è migliorare i 14100 di un anno fa. In serata a Lignano Sabbiadoro svelata la Home Kit, la maglia casalinga dell’Udinese: nella stagione dei 130 anni del club, c’è il ritorno delle tradizionali strisce verticali bianconere.